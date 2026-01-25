Ecco il difensore ma per il Milan Futuro | vicino il giovane Malick Cissé

Il Milan guarda al proprio settore giovanile e al progetto futuro con attenzione. Mentre le trattative per la prima squadra sono in fase di stallo, il club si concentra sullo sviluppo dei talenti emergenti, come il giovane difensore Malick Cissé. Questa strategia mira a consolidare una base solida per il futuro, promuovendo giovani promesse che possano rafforzare l’organico nel lungo termine.

Calciomercato Milan, i rossoneri al momento sono fermi. Si parla spesso di un difensore (qui le voci su Gila, qui invece le voci su Dragusin), ma Massiliano Allegri ha spento ieri in conferenza stampa i possibili rumors. Ecco l'estratto: "A gennaio è difficile trovare i giocatori migliori. Poi ci sono eccezioni, vedi Fullkrug, con il direttore che è stato bravo a portarlo subito. Sembra banale, ma altrimenti avrebbe saltato due partite. Andare a mettere giocatori nella rosa o è per migliorare o è per rimanere così". Se il calciomercato della prima squadra al momento sembra fermo sia in entrata che in uscita, il Milan Futuro si muove: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i rossoneri sarebbero vicini a El Hadj Malick Cissé, difensore centrale senegalese del 2008 che ha disputato il Mondiale Under 17 in Qatar a novembre.

