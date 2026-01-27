michelle hunziker torna in tv e sostituisce max giusti il nuovo programma

Michelle Hunziker torna in televisione, sostituendo Max Giusti nel suo nuovo programma su Canale 5. A 49 anni, la conduttrice svizzera riprende il suo ruolo in prima serata, confermando la sua presenza nel panorama televisivo italiano con un progetto inedito.

Novità televisive in arrivo per Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera, che ha da poco compiuto 49 anni, è pronta a tornare in prima serata su Canale 5 con un nuovo progetto. No, non il Grande Fratello Vip come sussurrato da qualcun altro nei giorni scorsi. L’ex moglie di Eros Ramazzotti guiderà The 1% Club, quiz di origine britannica prodotto da BBC Studios, già noto al pubblico internazionale. E pronto a conquistare anche l’Italia. Il nuovo programma di Michelle Hunziker su Canale 5. Il nuovo programma di Michelle Hunziker, secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella rubrica C’è chi dice sul settimanale Chi, andrà in onda con quattro puntate e le registrazioni sono previste a partire dal mese di febbraio. 🔗 Leggi su Dilei.it

Michelle Hunziker, conduttrice e showgirl, torna in tv con un nuovo programma.

Michelle Hunziker ritorna in TV, ma il suo nuovo show su RTL in Germania si rivela un flop storico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

