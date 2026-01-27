Michelle Hunziker sfila il programma a Max Giusti | titolo quando inizia dove vederlo
Michelle Hunziker, conduttrice e showgirl, torna in tv con un nuovo programma. Originaria di Sorengo, in Svizzera, ma ormai radicata in Italia, si prepara a condividere un nuovo progetto con il pubblico. L’appuntamento è imminente e sarà possibile seguirlo sui canali abituali, offrendo uno sguardo sul suo percorso professionale e sulla sua presenza nel mondo dello spettacolo.
Classe 1977, originaria di Sorengo (Lugano) ma ormai italiana a tutti gli effetti. Lei è Michelle Hunziker, amatissima conduttrice, showgirl, attrice ed ex modella. Dal 1994 - tra programmi tv, carriera, film e una vita privata a dir poco movimentata - è uno dei volti più conosciuto dello.🔗 Leggi su Today.it
