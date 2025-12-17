CHOC! MICHELLE HUNZIKER | FLOP STORICO PER LO SHOW SULLA TV TEDESCA

Michelle Hunziker ritorna in TV, ma il suo nuovo show su RTL in Germania si rivela un flop storico. La conduttrice italiana, nota per il suo successo in Italia, affronta un insuccesso importante nel panorama televisivo tedesco, segnando un momento di difficoltà nella sua carriera internazionale.

Michelle Hunziker è tornata a condurre uno show in Germania, precisamente su RTL, la Canale 5 tedesca anche se non fa parte del gruppo di recente acquistato da Pier Silvio Berlusconi. Il ritorno di “Denn sie wissen nicht, was passiert ” (Perché non sanno cosa succederà) senza l’amato trio Thomas Gottschalk, Günther Jauch e Barbara Schöneberger si è rivelato deludente per RTL, titola uno dei maggiori portali. Lo show del sabato sera, condotto da una nuova squadra composta da Michelle Hunziker con i fratelli Ehrlich, Giovanni e Jana Ina Zarrella, ha attirato poco più di un milione di spettatori con uno share pari al 6,2%. 🔗 Leggi su Bubinoblog

