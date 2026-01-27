Michele Quintano è il nuovo direttore di Esade Executive Education, l’unità di formazione manageriale di Esade, riconosciuta tra le prime cinque al mondo per i programmi destinati ai dirigenti. La sua nomina segna un passo importante per l’offerta formativa e il rafforzamento della reputazione dell’istituto a livello internazionale.

l'unità di formazione manageriale di Esade, riconosciuta tra le prime cinque al mondo per i programmi aperti destinati ai dirigenti secondo l'ultima classifica del Financial Times. Nel suo nuovo ruolo, Quintano guiderà la strategia accademica e di crescita dei programmi pensati per rispondere alle sfide del contesto globale, con particolare attenzione a trasformazione organizzativa, sostenibilità, leadership responsabile, buon governo aziendale, promozione della leadership femminile e introduzione di contenuti dedicati all' impatto della tecnologia e dell'intelligenza artificiale (AI).

Approfondimenti su Michele Quintano

