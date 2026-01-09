Scania Michele Marchetti nuovo direttore vendite per l’Italia

Scania ha comunicato la nomina di Michele Marchetti a nuovo Direttore Vendite Veicoli Industriali per l’Italia. Con questa scelta, l’azienda mira a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano, puntando su un’esperienza consolidata nel settore. Marchetti assumerà la responsabilità delle strategie di vendita e delle relazioni con i clienti, contribuendo allo sviluppo del brand e alla crescita commerciale dell’azienda nel nostro Paese.

Scania ha annunciato la nomina di Michele Marchetti come nuovo Direttore Vendite Veicoli Industriali per il mercato italiano. Prende il posto di Daniel Dusatti, che lascia l'incarico dopo sette anni per assumere la carica di Direttore Construction, Mining & Forestry. Entrato nell'azienda svedese produttrice di veicoli industriali e motori diesel nel 2011, Marchetti negli ultimi cinque anni è stato Direttore Generale di Scania Commerciale e Adriatica.

Scania Italia e il Gruppo annunciano importanti cambiamenti in ruoli chiave - Dopo sette anni in Scania Italia come Direttore Vendite Veicoli Industriali, Daniel Dusatti assume una posizione internazionale all’interno dell’organizzazione commerciale ... pneusnews.it

Il 2026 in Scania Italia si apre con un cambiamento che guarda al futuro. Dopo sette anni alla guida delle Vendite Veicoli Industriali in Scania Italia, Daniel Dusatti assume un nuovo ruolo internazionale all’interno del Gruppo. A raccogliere il testimone è Michel - facebook.com facebook

