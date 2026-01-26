Elena Santarelli | Perseguitata da una donna minacciava me e la mia famiglia È stata condannata a 9 mesi
Elena Santarelli ha condiviso di aver subito una persecuzione da parte di una donna sui social, che le ha rivolto insulti e minacce continue. La vicenda si è conclusa con una condanna a nove mesi di reclusione per la responsabile. La testimonianza evidenzia l’importanza di tutelarsi online e di rivolgersi alle autorità in caso di persecuzione o minacce.
Elena Santarelli ha raccontato di essere stata perseguitata sui social da una donna, che le scriveva continui insulti e minacce. "Mi ha minacciata dicendomi 'stai attenta a quello che dici e che fai'. È stata condannata a 9 mesi, ma la pena è stata sospesa perché ha chiesto il patteggiamento", ha spiegato.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su elena santarelli
Beatrice Arnera: “Perseguitata da insulti e minacce per la mia relazione con Bova. Pisani ha raccontato inesattezze”
Beatrice Arnera ha condiviso sui social le difficoltà legate alle recenti polemiche sulla sua relazione con Raoul Bova.
Pink ricoverata in ospedale: “Una nuova cicatrice, io qui da sola mentre la mia famiglia è in vacanza”
Pink è stata ricoverata in ospedale nella notte di Capodanno, a causa di un intervento al collo.
Ultime notizie su elena santarelli
Argomenti discussi: Elena Santarelli, fine dell'incubo stalking: Denunciare è l'unica strada; Elena Santarelli, stalker condannata: Fine di un incubo. Augurava cose orribili anche a mio figlio; Elena Santarelli ottiene giustizia: condannata la stalker che l'ha perseguitata e minacciata per anni.
Elena Santarelli: Perseguitata da una donna, minacciava me e la mia famiglia. È stata condannata a 9 mesiElena Santarelli ha raccontato di essere stata perseguitata sui social da una donna, che le scriveva continui insulti e minacce ... fanpage.it
Elena Santarelli a Rai Radio 2: Hanno condannato stalker che mi molestava da anni su Instagram a nove mesi. La gente non si deve divertire a scrivere cattiverie sui socialElena Santarelli, nel corso del programma I Lunatici, cult notturno di Radio2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, a cui partecipa il mercoledì e il giovedì notte, ha parlato della ... secolo-trentino.com
Elena Santarelli, condannata la sua stalker: «Fine di un incubo. Mi ha molestata per anni, mi scriveva cose orribili, anche su mio figlio» - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.