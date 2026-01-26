Elena Santarelli | Perseguitata da una donna minacciava me e la mia famiglia È stata condannata a 9 mesi

Elena Santarelli ha condiviso di aver subito una persecuzione da parte di una donna sui social, che le ha rivolto insulti e minacce continue. La vicenda si è conclusa con una condanna a nove mesi di reclusione per la responsabile. La testimonianza evidenzia l’importanza di tutelarsi online e di rivolgersi alle autorità in caso di persecuzione o minacce.

Elena Santarelli ha raccontato di essere stata perseguitata sui social da una donna, che le scriveva continui insulti e minacce. "Mi ha minacciata dicendomi 'stai attenta a quello che dici e che fai'. È stata condannata a 9 mesi, ma la pena è stata sospesa perché ha chiesto il patteggiamento", ha spiegato.🔗 Leggi su Fanpage.it

