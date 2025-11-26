La donna che ha ucciso i due figli e li ha nascosti in valigia è stata condannata a 17 anni di carcere

Aveva ucciso nel 2018 i suoi due figli e nascosto i loro corpi in due valigie, ritrovate in un deposito abbandonato più di tre anni fa. Il caso, che aveva sconvolto la Nuova Zelanda, è arrivato a una conclusione giudiziaria per l'omicida: Hakyung Lee, 45enne donna neozelandese nata in Corea del. 🔗 Leggi su Today.it

