La giornata del 28 gennaio 2026 si presenta all'insegna di tempo stabile e temperature in leggero aumento, grazie all’alta pressione che domina su tutta la regione. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da assenza di precipitazioni e cielo prevalentemente sereno, offrendo condizioni favorevoli per le attività quotidiane.

?? Previsioni meteo Roma e Lazio, mercoledì 28 gennaio 2026. Alta pressione, tempo stabile e temperature in lieve aumento La giornata di mercoledì 28 gennaio 2026 sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile su tutta la Lazio, grazie al persistente dominio dell’alta pressione. I cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi, con assenza di precipitazioni. Il clima resterà invernale nelle prime ore del mattino, soprattutto nelle aree interne, mentre nel pomeriggio si registrerà un lieve rialzo delle temperature.?? Meteo Roma. A Roma il tempo sarà stabile e asciutto per l’intera giornata. Dopo un avvio freddo, il cielo si presenterà poco nuvoloso con buona visibilità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma e Lazio 28 gennaio 2026: tempo stabile e temperature in aumento

Le previsioni meteorologiche per Roma e Lazio del 21 gennaio 2026 indicano condizioni di tempo stabile.

Il 27 gennaio 2026, a Roma e nel Lazio, si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di tempo stabile e cieli generalmente sereni.

