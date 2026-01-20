Le previsioni meteorologiche per Roma e Lazio del 21 gennaio 2026 indicano condizioni di tempo stabile. Il cielo sarà prevalentemente sereno o leggermente nuvoloso, con temperature invernali. Si tratta di una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche tranquille, ideali per le attività quotidiane e all'aperto.

?? Previsioni Meteo Roma e Lazio – Mercoledì 21 Gennaio 2026. Roma: tempo stabile, cielo sereno o poco nuvoloso e clima invernale. La giornata di mercoledì 21 gennaio 2026 a Roma sarà caratterizzata da tempo stabile e assenza di precipitazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, con possibili velature di passaggio senza effetti rilevanti. Il freddo sarà più intenso nelle ore notturne e al primo mattino, mentre nel corso del pomeriggio le temperature tenderanno a un lieve aumento, restando comunque su valori tipicamente invernali.?? Temperature. Minime: tra 2 e 4°C. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma e Lazio 21 gennaio 2026: tempo stabile e cielo sereno

