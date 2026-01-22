Meteo Italia tra poche ore temporali violenti e nevicate Le zone più colpite

Tra poche ore, l’Italia sarà interessata da temporali intensi e nevicate in diverse aree. Le regioni più colpite sono previste in particolare nel Nord e nel Centro, dove le condizioni meteorologiche si intensificheranno. Dopo i recenti eventi causati dal ciclone Harry, si attende un cambiamento climatico che richiede attenzione e precauzione. Restate aggiornati sulle condizioni locali e seguite le indicazioni delle autorità.

L'Italia si prepara a voltare pagina dopo i giorni drammatici segnati dalla furia del ciclone Harry. Sebbene in queste ore l'atmosfera sembri concedere un momento di respiro, si tratta di una tregua estremamente fragile e destinata a esaurirsi nel giro di pochissimo tempo. Una nuova perturbazione di origine atlantica è infatti già in viaggio da Ovest e si appresta a investire il Centro-Nord entro la giornata di venerdì 23 gennaio. Non sarà solo la pioggia a caratterizzare questo nuovo peggioramento: le temperature ancora rigide e il cosiddetto "cuscinetto freddo" preesistente nei bassi strati favoriranno il ritorno della neve a quote decisamente basse, portando l'inverno nel vivo su gran parte delle regioni settentrionali.

