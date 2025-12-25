Maltempo | parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo | zone dell' Emilia-Romagna in codice rosso
Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). In Romagna c’è una zona in codice rosso. Allerta gialla, in Puglia, per fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 per otto ore. Si fariferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
METEO VIGILIA E NATALE: MALTEMPO E NEVE A BASSA QUOTA, MA NESSUNA IRRUZIONE GELIDA RUSSA A FINE MESE
Sarà un Natale all'insegna del maltempo. Diversi temporali stanno coinvolgendo parte del Nord e del Centro Italia. Per la giornata di domani è prevista un'allerta rossa nelle province di Bologna (dove si registrano già alcuni parziali allagamenti di sottopas - facebook.com facebook
#Meteo La settimana di Natale si apre all'insegna del #maltempo su buona parte del Paese: per la vigilia, Natale e Santo Stefano, vortice freddo sulla penisola. Allerta in 3 regioni. Di Maria Cristina Cusumano #GR1 @MariaCr80667914 x.com
