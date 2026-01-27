Metal detector a scuola in arrivo la direttiva Piantedosi | Controlli anche a sorpresa

La nuova direttiva del governo prevede controlli con metal detector nelle scuole, anche a sorpresa, su richiesta dei presidi. Questa misura nasce in risposta a recenti episodi di violenza, tra cui l’accoltellamento di La Spezia, e mira a rafforzare la sicurezza negli istituti scolastici italiani.

Controlli con i metal detector negli istituti, anche a sorpresa, se richiesti dai presidi. Dopo l'accoltellamento in una scuola di La Spezia, nel quale il 18enne Abanoud Abu Youssef ha perso la vita per mano di un compagno, il governo Meloni è pronto a introdurre una stretta sulle armi da taglio.🔗 Leggi su Today.it

