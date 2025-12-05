Profili rubati su Facebook e Instagram Meta migliora l’assistenza

(Adnkronos) – Meta ha annunciato giovedì il lancio di un nuovo hub di supporto centralizzato per Facebook e Instagram, in una mossa che rappresenta un'ammissione non troppo velata delle difficoltà storiche riscontrate dagli utenti nel ricevere assistenza tecnica. L'azienda ha spiegato che il nuovo spazio riunirà tutte le funzionalità necessarie per segnalare problemi relativi agli .

