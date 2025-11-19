Collepardo partiti i lavori di messa in sicurezza della SP 48 nel versante roccioso
Sono iniziati i lavori di mitigazione del rischio di dissesto gravitativo sulla Strada Provinciale n. 48 “Accesso a Collepardo”, nel tratto compreso tra il km 2+490 e il km 2+625, nel territorio del Comune di Alatri. L’intervento, che vede un investimento complessivo di 296mila euro, è finanziato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
