Busalla quando finiscono i lavori di messa in sicurezza del rio Migliarese

A Busalla, i lavori di messa in sicurezza del rio Migliarese sono ormai quasi completati. Le operazioni, avviate per garantire la stabilità del territorio e prevenire rischi idrogeologici, stanno volgendo al termine. Si prevede che le attività siano concluse a breve, contribuendo a migliorare la sicurezza dell’area e a preservare il patrimonio naturale della Valle Scrivia.

Siamo alle battute finali per i lavori di messa in sicurezza del rio Migliarese a Busalla, in Valle Scrivia. Un'opera complessiva da 9,7 milioni di euro, che mette in sicurezza il centro abitato in passato colpito da gravi esondazioni. Nei giorni scorsi c'è stata la visita al cantiere di piazza.

