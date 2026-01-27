Mercosur vincono i grandi gruppi perdono agricoltori e consumatori | parla Alessandro Volpi

L’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Mercosur rappresenta un passo importante verso un’area di libero scambio estesa, coinvolgendo Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Tuttavia, secondo Alessandro Volpi, i benefici sembrano favorire i grandi gruppi, mentre agricoltori e consumatori potrebbero subire conseguenze negative. Questa intesa solleva questioni di equità e impatto economico, richiedendo una valutazione attenta di interessi e rischi per i soggetti coinvolti.

Nelle scorse settimane, l'Unione europea e il Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) hanno siglato un ambizioso quanto controverso accordo commerciale, destinato a creare l'area di libero scambio più estesa del pianeta. L'intesa, che coinvolge oltre 700 milioni di persone e rappresenta circa il 20% del Pil mondiale, promette di abbattere dazi, armonizzare regole e aprire nuovi mercati per imprese, agricoltura e servizi su entrambi i continenti. A pochi giorni dalla firma, tuttavia, il Parlamento europeo ha impresso una brusca frenata: nella plenaria del 21 gennaio 2026, con 334 voti favorevoli, 324 contrari e 11 astensioni, ha approvato una risoluzione che rinvia l'accordo alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

