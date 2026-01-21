No all' accordo Mercosur | agricoltori allevatori e consumatori siciliani chiedono le dimissioni dei deputati regionali

Agricoltori, allevatori e consumatori siciliani esprimono il loro dissenso verso l’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur, chiedendo le dimissioni dei deputati regionali. La decisione del governo italiano di approvare l’accordo, nonostante le opposizioni del settore agricolo locale, ha generato discussioni e preoccupazioni sulla sostenibilità e l’impatto economico in Sicilia.

La scelta del governo italiano di dare via libera all’accordo commerciale tra Unione Europea e paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), nonostante le proteste del comparto agricolo, ha suscitato polemiche anche in Sicilia. I Comitati spontanei di agricoltori, allevatori e.🔗 Leggi su Palermotoday.it «Mercosur? No, grazie. La Lega difende agricoltori e allevatori»La Lega Piacenza si oppone all’accordo tra UE e Mercosur, evidenziando i rischi per le aziende agricole e le realtà locali. Mercosur, l’accordo che affosserà definitivamente allevatori e coltivatoriIl Mercosur è un blocco commerciale formato da paesi dell’America del Sud. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Francia, il no degli agricoltori all'accordo Ue-Mercosur; I gravi impatti dell’accordo Ue-Mercosur; Ue-Mercosur, l'accordo di libero scambio passa con il no di cinque Stati membri; La prova dei fatti | Il no della Lega al Mercosur e la farsa del populismo di governo. Gli agricoltori reggiani a Strasburgo per dire no all’accordo europeo col Mercosur. FOTOREGGIO EMILIA – Alla protesta a Strasburgo contro l’accordo di libero scambio fra l’Unione Europea e il Mercosur hanno preso parte anche decine di agricoltori reggiani. Hanno manifestato davanti al Pa ... reggionline.com Accordo Ue-Mercosur, arriva la firma storica ma gli agricoltori sono in rivolta: la Sicilia dice noNella giornata di oggi gli eurodeputati voteranno una mozione che propone di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea per verificare la compatibilità dell’accordo con il Mercosur rispetto ai Tr ... ilsicilia.it Accordo Ue-Mercosur, Centrodestra lombardo favorevole all’accordo, Lega tradisce le promesse agli agricoltori Il Consiglio regionale della Lombardia sostiene l’accordo UE-Mercosur. Il M5S ha presentato una mozione per chiedere tutele per la filiera agricol - facebook.com facebook L’ #agricoltura d’ #Europa ancora in #protesta contro l’accordo #Ue - #Mercosur, a #Strasburgo. Anche @Confagricoltura, @coldiretti e @Cia_Agricoltura alla #manifestazione promossa dalla @FNSEA francese. #Reciprocità e #controlli al centro x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.