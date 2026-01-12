I nostri produttori danneggiati dal trattato Ue-Mercosur E rischi anche per i consumatori

L’accordo tra l’UE e il Mercosur sta per essere firmato, con la visita della presidente von der Leyen in Paraguay. Tuttavia, i produttori italiani segnalano danni potenziali e rischi per i consumatori. È importante analizzare attentamente le implicazioni di questo trattato, che potrebbe influire sulla nostra economia agricola e sulla qualità dei prodotti.

