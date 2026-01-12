I nostri produttori danneggiati dal trattato Ue-Mercosur E rischi anche per i consumatori
L’accordo tra l’UE e il Mercosur sta per essere firmato, con la visita della presidente von der Leyen in Paraguay. Tuttavia, i produttori italiani segnalano danni potenziali e rischi per i consumatori. È importante analizzare attentamente le implicazioni di questo trattato, che potrebbe influire sulla nostra economia agricola e sulla qualità dei prodotti.
Onorevole Palmisano, tra qualche giorno la presidente von der Leyen volerà in Paraguay per firmare l'accordo con il Mercosur. Ci sono state tante proteste in Italia, in Francia, in Belgio. Perché anche il Movimento 5 Stelle è contrario a questo accordo?“Siamo contrari perché danneggia i nostri. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
