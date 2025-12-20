Fullkrug Milan, i rossoneri restano fortemente interessati al giocatore e sono pronti a definire gli ultimi dettagli con il West Ham. Le ultime Il tema Fullkrug Milan è ormai al centro del calciomercato rossonero, che entra nella sua fase più calda con un’accelerazione decisa per l’attaccante tedesco. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fullkrug Milan, la fumata bianca in questa trattativa è sempre più vicina. Ecco cosa manca per chiudere l’affare

Leggi anche: Spalletti Juventus, la fumata bianca è sempre più vicina. Le ultimissime sull’approdo del tecnico toscano in bianconero. Ecco quando potrebbe esserci la fumata bianca

Leggi anche: Calciomercato Milan, Fullkrug ai dettagli: ecco cosa manca per chiudere l’accordo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milan, è fatta per Fullkrug: fissate le visite mediche; Calciomercato: il Milan chiude Fullkrug, Napoli su Mainoo, Juventus vuole un regista, l'Inter piomba su Norton-Cuffy; Milan-Fullkrug: si lavora al prestito con diritto di riscatto. I dettagli dell'affare; Mercato Milan, Fullkrug sempre più vicino: parti al lavoro, ecco quando può arrivare la fumata bianca.

Milan-Fullkrug, spunta la data dell’arrivo in Italia: in quale partita può debuttare - Procede spedita la trattativa del Milan per portare in rossonero Niclas Fullkrug. spaziomilan.it