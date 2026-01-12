Raspadori che intrigo di mercato! Altre 24 ore per decidere ma ci pensa anche il Napoli! La mossa che ha indispettito la Roma

Raspadori al centro di un mercato ancora aperto: il Napoli valuta un possibile ritorno, mentre la Roma osserva attentamente la situazione. Con 24 ore decisive, le decisioni dei club potrebbero influenzare significativamente il futuro del giocatore, creando tensioni e discussioni tra le parti coinvolte. La vicenda resta aperta, e gli appassionati attendono sviluppi in un contesto di continue evoluzioni.

