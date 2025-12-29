Il mercato di gennaio si avvicina e il futuro di Cyril Ngonge, attaccante del Napoli in prestito al Torino, è al centro delle discussioni. Dopo aver disputato alcune gare da titolare, dall fine novembre il giocatore non è più sceso in campo con continuità. La proprietà del club partenopeo sta valutando le possibili opzioni, tra cui un eventuale prestito o altre soluzioni, in vista delle prossime decisioni di mercato.

Sta per aprirsi il mercato di gennaio e cominciano le danze, tra i nomi che potrebbero tornare caldi c’è quello di Cyril Ngonge, attaccante del Napoli in prestito al Torino che da fine novembre non ha più giocato titolare. Tuttosport scrive che “ nella città del Torrone era presente anche l’agente del difensore Mario Giuffredi. Ufficialmente per assistere alla partita tra Cremonese e Napoli, ma in questi casi – si sa – una cosa tira l’altra”. Napoli, possibile cessione di Ngonge. “Un fattore che potrebbe portare sia l’esterno offensivo belga sia il Napoli proprietario del cartellino a fare delle accurate riflessioni in queste settimane. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mercato Napoli, il club, proprietario del cartellino di Ngonge interroga sul prestito al Torino

Leggi anche: Mercato Napoli: il club a centrocampo cerca un profilo giovane, eventualmente in prestito (Sky)

Leggi anche: Mawissa Juve, gli occhi del club bianconero sul gioiello del Monaco: ecco qual è il prezzo del cartellino del classe 2005

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Clamoroso scambio Roma-Napoli a gennaio? SKY a sorpresa: “Valutazioni in corso”; Cremonese-Napoli, Arvedi vs ADL: sfida tra giganti del Made in Italy. L’analisi – CdS; Fair Play Finanziario all’italiana: Napoli e Pisa frenano, la Lazio torna a correre; Clamoroso scambio Roma-Napoli a gennaio? SKY a sorpresa: “Valutazioni in corso.

“La limitazione è un grandissimo paradosso. Lang e Lucca via? Non lo escludo”: Manna polemico sul mercato del Napoli - “La limitazione sul mercato per me è un grandissimo paradosso, penso che siamo una delle società più sane con liquidità e patrimonio netto positivo”. ilfattoquotidiano.it