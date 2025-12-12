Mercato settimanale del sabato | sede stabile in Viale Diaz e Piazza della Repubblica

Il Comune di Sansepolcro ha annunciato il trasferimento stabile del mercato settimanale del sabato in Viale Diaz e Piazza della Repubblica, confermando la sede attuale dopo una fase sperimentale. La decisione mira a garantire continuità e stabilità all’attività commerciale e alle pratiche di vendita nel centro cittadino.

Il Comune di Sansepolcro informa la cittadinanza che, a seguito della fase sperimentale di svolgimento del mercato settimanale del sabato in Viale Diaz e Piazza della Repubblica, l'Amministrazione comunale ha disposto lo spostamento stabile della sede del mercato nella medesima area.

