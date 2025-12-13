Mercato settimanale del sabato | sede stabile in Viale Diaz – Piazza della Repubblica a Sansepolcro
Il mercato settimanale del sabato si conferma stabile e consolidato nella sede di Viale Diaz e Piazza della Repubblica a Sansepolcro. Questa tradizione locale rappresenta un punto di riferimento per la comunità, offrendo prodotti e occasioni di incontro ogni settimana. La presenza costante in questa zona testimonia l'importanza di questa tradizione nel tessuto sociale della città di Sansepolcro.
Arezzo, 13 dicembre 2025 – Mercato settimanale del sabato: sede stabile in Viale Diaz – Piazza della Repubblica. Il Comune di Sansepolcro informa la cittadinanza che, a seguito della fase sperimentale di svolgimento del mercato settimanale del sabato in Viale Diaz e Piazza della Repubblica, l’Amministrazione comunale ha disposto lo spostamento stabile della sede del mercato nella medesima area. La decisione è maturata su richiesta degli operatori ambulanti, alla luce degli esiti positivi della sperimentazione, che ha consentito di valutare in modo concreto l’organizzazione degli spazi, la fruibilità dell’area, la viabilità e l’accessibilità per cittadini e operatori. Lanazione.it
Mercato settimanale del sabato: sede stabile in Viale Diaz – Piazza della Repubblica a Sansepolcro - Il mercato settimanale del sabato continuerà pertanto a svolgersi in via definitiva in Viale Diaz e Piazza della Repubblica, secondo le modalità già adottate durante la fase sperimentale. lanazione.it
