Mercato settimanale del sabato | sede stabile in Viale Diaz – Piazza della Repubblica a Sansepolcro

Il mercato settimanale del sabato si conferma stabile e consolidato nella sede di Viale Diaz e Piazza della Repubblica a Sansepolcro. Questa tradizione locale rappresenta un punto di riferimento per la comunità, offrendo prodotti e occasioni di incontro ogni settimana. La presenza costante in questa zona testimonia l'importanza di questa tradizione nel tessuto sociale della città di Sansepolcro.

Arezzo, 13 dicembre 2025 – Mercato settimanale del sabato: sede stabile in Viale Diaz – Piazza della Repubblica. Il Comune di Sansepolcro informa la cittadinanza che, a seguito della fase sperimentale di svolgimento del mercato settimanale del sabato in Viale Diaz e Piazza della Repubblica, l’Amministrazione comunale ha disposto lo spostamento stabile della sede del mercato nella medesima area. La decisione è maturata su richiesta degli operatori ambulanti, alla luce degli esiti positivi della sperimentazione, che ha consentito di valutare in modo concreto l’organizzazione degli spazi, la fruibilità dell’area, la viabilità e l’accessibilità per cittadini e operatori. Lanazione.it Mercato settimanale del sabato: sede stabile in Viale Diaz – Piazza della Repubblica a Sansepolcro - Il mercato settimanale del sabato continuerà pertanto a svolgersi in via definitiva in Viale Diaz e Piazza della Repubblica, secondo le modalità già adottate durante la fase sperimentale. lanazione.it

Il mercato settimanale del 6 settembre è ancora senza sede - Tanti appuntamenti in città, sabato 6 e domenica 7, con la quarantottesima edizione del Palio della Città di Pescia, in piazza Mazzini, e la venticinquesima di Pescia Auto Collection, mostra mercato ... lanazione.it

Mercato Settimanale Guardistallo. Spostato a mercoledì 24, invece che giovedì 25 dicembre. - facebook.com facebook

© Lanazione.it - Mercato settimanale del sabato: sede stabile in Viale Diaz – Piazza della Repubblica a Sansepolcro

Arezzo. Torna il mercato settimanale di via Giotto, salvato dall'ultimo DPCM

Video Arezzo. Torna il mercato settimanale di via Giotto, salvato dall'ultimo DPCM Video Arezzo. Torna il mercato settimanale di via Giotto, salvato dall'ultimo DPCM