Mercato Inter il Bournemouth fa sul serio per Luis Henrique | ecco l’offerta inglese e la risposta dei nerazzurri

Il Bournemouth ha presentato un’offerta per Luis Henrique, suscitando interesse nel mercato dei trasferimenti. La risposta del club nerazzurro determinerà i prossimi sviluppi, mentre si valutano le opzioni disponibili per l’attaccante. La trattativa si inserisce in un contesto di mercato in evoluzione, con attenzione alle strategie di entrambe le parti coinvolte.

Inter News 24 Mercato Inter, dalla Premier League arriva un’offerta per Luis Henrique: eco le cifre e la risposta del club nerazzurro. Il futuro di Luis Henrique all’ Inter resta un rebus da risolvere in questi ultimi giorni di mercato. Nonostante il giocatore non sia ufficialmente sulla lista dei partenti e la sua volontà sia quella di restare a Milano, la posizione del club potrebbe cambiare di fronte a un’offerta irrinunciabile. Come riportato da Tuttosport, la dirigenza di viale della Liberazione ha però stabilito una linea invalicabile: il giocatore partirà solo a titolo definitivo e per una cifra che non generi danni economici. 🔗 Leggi su Internews24.com

Sul calciomercato dell'Inter, sono arrivate offerte significative per Luis Henrique.

