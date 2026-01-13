Calciomercato Lecce ufficiale l’arrivo di Oumar Ngom | contratto fino al 2029 il comunicato
Il Lecce ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Oumar Ngom, che ha firmato un contratto fino al 2029. Questa operazione conferma l’impegno del club nel rafforzare la rosa con giovani talenti, puntando a un progetto a lungo termine. La scelta di Ngom rappresenta un investimento strategico per il futuro della squadra, come evidenziato dal comunicato ufficiale del club.
Calciomercato Lecce, è ufficiale l’acquisto di Oumar Ngom: contratto fino al 2029, pubblicato il comunicato del club Il Lecce continua a investire sul futuro e mette a segno un nuovo colpo in prospettiva. Il club giallorosso ha infatti ufficializzato l’arrivo di Oumar Ngom, giovane centrocampista proveniente dall’Estrela da Amadora, confermando la volontà di puntare su . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Mercato Lecce, ufficiale l’arrivo di Gandelman: contratto fino a giugno 2029, tutti i dettagli
Leggi anche: Juventus Women, rinnovo per Barbara Bonansea: contratto fino al 2027 per la bianconera. Il comunicato ufficiale del club
Calciomercato Lecce ufficiale l’arrivo del centrocampista | Corvino piazza il colpo di gennaio Chi è e tutti i dettagli; Mercato Lecce ufficiale l’arrivo di Gandelman | contratto fino a giugno 2029 tutti i dettagli.
Calciomercato Lecce, ufficiale l’arrivo di Oumar Ngom: contratto fino al 2029, il comunicato - Calciomercato Lecce, è ufficiale l’acquisto di Oumar Ngom: contratto fino al 2029, pubblicato il comunicato del club Il Lecce continua a investire sul futuro e mette a segno un nuovo colpo in prospett ... calcionews24.com
UFFICIALE – Ngom è del Lecce - Oumar Ngom si lega ufficialmente al Lecce allungando il contingente dei calciatori provenienti dall’Estrela Amadora. calciolecce.it
Calciomercato, Oumar Ngom è in città: le cifre dell'operazione - Il centrocampista dell'Estrela Amadora Oumar Ngom diventerà presto un giocatore del Lecce: il calciatore della Mauritania, ma con cittadinanza francese, è atterrato all’aeroporto di Brindisi nella ... leccesette.it
Oumar Ngom arrives for his #Lecce medical from Estrela Amadora #SerieA #Calciomercato x.com
Il neo centrocampista del Lecce, Oumar #Ngom, è arrivato all'aeroporto del Salento. Domani saranno effettuate le visite mediche di rito #uslecce #calciomercato - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.