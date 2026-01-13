Calciomercato Lecce ufficiale l’arrivo di Oumar Ngom | contratto fino al 2029 il comunicato

Il Lecce ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Oumar Ngom, che ha firmato un contratto fino al 2029. Questa operazione conferma l’impegno del club nel rafforzare la rosa con giovani talenti, puntando a un progetto a lungo termine. La scelta di Ngom rappresenta un investimento strategico per il futuro della squadra, come evidenziato dal comunicato ufficiale del club.

Il Lecce continua a investire sul futuro e mette a segno un nuovo colpo in prospettiva. Il club giallorosso ha infatti ufficializzato l'arrivo di Oumar Ngom, giovane centrocampista proveniente dall'Estrela da Amadora, confermando la volontà di puntare su

