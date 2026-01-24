Mercato Cagliari colpo Albarracín | l’attaccante del Boston River è in arrivo Svelati i dettagli

Il Cagliari si prepara ad accogliere Albarracín, giovane attaccante uruguaiano proveniente dal Boston River. L’operazione si avvicina alla conclusione, con dettagli ormai definiti. Il club sardo conferma il suo interesse verso giovani promesse del calcio sudamericano, rafforzando la rosa con un investimento mirato per il futuro. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe rappresentare un’ulteriore mossa strategica nel mercato dei sardi.

Il Cagliari accelera sul mercato e guarda con decisione al futuro, trovando l'intesa con il Boston River per il trasferimento dell'attaccante Albarracín.

Il Cagliari si prepara ad acquistare Agustín Albarracín, giovane trequartista uruguaiano del Boston River.

