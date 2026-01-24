L'insonnia non colpisce solo il riposo, ma influisce direttamente sulla funzionalità cerebrale. Uno studio recente evidenzia come la mancanza di sonno comprometta la comunicazione tra le cellule nervose, rallentando le funzioni cognitive e riducendo l'efficienza del cervello. Dormire bene è quindi fondamentale per mantenere un equilibrio mentale e favorire un corretto funzionamento delle attività quotidiane.

(Adnkronos) – Il sonno non serve solo a 'riposare il cervello', ma è essenziale per mantenere efficiente la comunicazione tra le cellule nervose. E' quanto emerge da uno studio condotto dal gruppo di ricerca di Michele Bellesi, docente della Scuola di Bioscienze e Medicina veterinaria e membro del Centro per le Neuroscienze dell'università di Camerino (Macerata), appena pubblicato su 'Pnas-Proceedings of the National Academy of Sciences'. Per gli autori, il lavoro "apre nuove prospettive per comprendere il ruolo del sonno nella salute cerebrale e potrebbe avere importanti implicazioni future per la prevenzione e la gestione dei disturbi cognitivi legati alla deprivazione di sonno".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Lo smartphone rallenta il cervello, controllare troppe volte il cellulare fa male: gli studi

Insonnia delle Feste? Ecco perché il cervello fatica a “spegnersi”L'insonnia durante le festività è un problema comune che colpisce molte persone.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Insonnia frena i neuroni e rallenta il cervello, lo studio; Weekend di pioggia, maltempo sull’Italia oggi e domani: le previsioni; Trump offende soldati Nato: In Afghanistan erano dietro. Principe Harry: Rispetti i sacrifici.

Dalla “pace” al disonore: Meloni frena sul Board of Peace per Gaza voluto da Trump e con Netanyahu. «È incompatibile con la nostra Costituzione» Giorgia Meloni si mostra “interessata” al Board of Peace voluto da Donald Trump per Gaza, ma tenta di usare l - facebook.com facebook