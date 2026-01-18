Come la menopausa cambia ciò che le donne trovano attraente negli uomini

La menopausa e l’età possono influenzare le preferenze di attrazione femminile negli uomini. Uno studio pubblicato su *Adaptive Human Behavior and Physiology* ha esaminato come questi fattori incidano sulla percezione dell’aspetto maschile, offrendo spunti sulla relazione tra cambiamenti fisiologici e le preferenze estetiche in diverse fasi della vita.

La menopausa non è solo una transizione biologica ma sembra incidere anche sul modo in cui cambia l’attrazione femminile verso alcuni tratti maschili. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Adaptive Human Behavior and Physiology, che analizza come età e stato menopausale influenzino la percezione dell’aspetto maschile, suggerendo che questi due fattori agiscano in modo distinto ma complementare. La ricerca ha coinvolto 122 donne polacche tra i 19 e i 70 anni (divise in tre gruppi: donne in premenopausa, in perimenopausa e in post-menopausa) alle quali sono state mostrate immagini di un uomo di 22 anni digitalmente modificate per variare caratteristiche come struttura del volto, presenza della barba, corporatura e livello di muscolatura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Come la menopausa cambia ciò che le donne trovano attraente negli uomini Leggi anche: Il testosterone per le donne in menopausa fa davvero bene? La scienza non conferma ciò che ti stanno raccontando sui social Leggi anche: Uomini e Donne, la confessione che cambia tutto: Ecco chi è davvero Sara Gaudenzi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Come la menopausa cambia ciò che le donne trovano attraente negli uomini - Uno studio pubblicato sulla rivista Adaptive Human Behavior and Physiology ha analizzato come età e stato menopausale influenzino la percezione dell’aspetto maschile. vanityfair.it

Menopausa. Nasce a Scandiano il punto unico consulenza per le donne della provincia - “I sintomi talvolta debilitanti che compaiono possono rappresentare un’utile occasione per gettare le basi ... quotidianosanita.it

Emorroidi e menopausa: cosa cambia con il calo estrogenico - Come gli ormoni influenzano il microcircolo e perché è importante prendersi cura della salute vascolare anche dopo i 50 anni La menopausa segna una fase ... h24notizie.com

Menopausa: il tuo corpo cambia. Tu non sei sbagliata. Gonfiore, aumento di peso, metabolismo più lento, stanchezza, cambiamenti nelle forme. La menopausa non è solo una fase, è un vero cambiamento del corpo di una donna. E no, non è colpa tua. In Dea - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.