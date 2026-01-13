Giorno della Memoria | a Castelpulci sarà posata prima pietra d' inciampo di Scandicci

Da firenzetoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria 2026, a Castelpulci sarà posta la prima pietra d'inciampo di Scandicci. L'evento rappresenta un momento di memoria e riflessione sulla storia, con l'obiettivo di preservare la memoria delle persone deportate e vittime delle persecuzioni. La cerimonia si inserisce nelle iniziative per ricordare gli eventi tragici del passato e promuovere valori di rispetto e tolleranza.

Si svolgerà martedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria 2026, la posa della prima pietra d'inciampo sul territorio di Scandicci. La cerimonia si terrà alle 11 alla Villa di Castelpulci, sede della Scuola Superiore della Magistratura. L'installazione è dedicata alla memoria di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Rome Technopole a Pietralata, posata la prima pietra: "Polo d'eccellenza, sarà pronto entro un anno"

Leggi anche: Mugnano, plesso scolastico di via Di Vittorio: posata la prima pietra della mensa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.