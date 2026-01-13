Giorno della Memoria | a Castelpulci sarà posata prima pietra d' inciampo di Scandicci
Martedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria 2026, a Castelpulci sarà posta la prima pietra d'inciampo di Scandicci. L'evento rappresenta un momento di memoria e riflessione sulla storia, con l'obiettivo di preservare la memoria delle persone deportate e vittime delle persecuzioni. La cerimonia si inserisce nelle iniziative per ricordare gli eventi tragici del passato e promuovere valori di rispetto e tolleranza.
Si svolgerà martedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria 2026, la posa della prima pietra d'inciampo sul territorio di Scandicci. La cerimonia si terrà alle 11 alla Villa di Castelpulci, sede della Scuola Superiore della Magistratura. L'installazione è dedicata alla memoria di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Rome Technopole a Pietralata, posata la prima pietra: "Polo d'eccellenza, sarà pronto entro un anno"
Leggi anche: Mugnano, plesso scolastico di via Di Vittorio: posata la prima pietra della mensa
L’Università per Stranieri di Siena celebrerà il Giorno della Memoria martedì 27 gennaio in dialogo con la scrittrice Helena Janeczek, voce preziosa della letteratura e della cultura italiana ed europea https://www.canale3.tv/la-stranieri-per-il-giorno-della-memo - facebook.com facebook
Giorno della Memoria: anche quest'anno Ca’ Foscari organizza un calendario di iniziative, incontri e momenti di riflessione per commemorare le vittime dell'Olocausto. I dettagli nella news: bit.ly/CF_GiornoMemor… x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.