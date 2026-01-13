Giorno della Memoria | a Castelpulci sarà posata prima pietra d' inciampo di Scandicci

Martedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria 2026, a Castelpulci sarà posta la prima pietra d'inciampo di Scandicci. L'evento rappresenta un momento di memoria e riflessione sulla storia, con l'obiettivo di preservare la memoria delle persone deportate e vittime delle persecuzioni. La cerimonia si inserisce nelle iniziative per ricordare gli eventi tragici del passato e promuovere valori di rispetto e tolleranza.

