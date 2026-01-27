Meloni sulla Shoah | Condanniamo la complicità del fascismo sulle persecuzioni

In occasione del Giorno della Memoria, Giorgia Meloni ha condannato con fermezza la complicità del fascismo nelle persecuzioni, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria storica e di promuovere i valori di libertà e rispetto. Un intervento volto a ribadire il ruolo della memoria nella costruzione di una società più consapevole e responsabile.

Una condanna netta della "complicità del regime fascista". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sul giorno della Memoria che si celebra oggi, martedì 27 gennaio. E lo ha fatto con parole che non lasciano spazio a dubbi sul ruolo svolto dal regime di Benito Mussolini in.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Giorno della Memoria, Meloni: “Condanniamo la complicità del fascismo nelle persecuzioni contro gli ebrei”. La Russa e Salvini non citano il regime

Il Giorno della Memoria è un momento importante per riflettere sulle persecuzioni degli ebrei durante il regime fascista.

Il Giorno della Memoria ricorda le persecuzioni razziali e le ingiustizie del regime fascista in Italia, segnando un momento di riflessione sulla memoria storica.

meloni sulla shoah condanniamoGiorgia Meloni: Shoah disegno diabolico per cancellare gli ebrei dall'Europa. Condanniamo la complicità del regime fascistaLa premier nel Giorno della memoria: «81 anni anni fa mondo ha visto la ferocia della più grande macchina di morte. Una pagina buia della storia italiana» ... milanofinanza.it

meloni sulla shoah condanniamoGiorno della Memoria, Meloni: Condanniamo la complicità del fascismo nelle persecuzioni contro gli ebrei. La Russa e Salvini non citano il regimeNel Giorno della Memoria, solo la premier cita le responsabilità del regime nelle persecuzioni contro gli ebrei ... ilfattoquotidiano.it

