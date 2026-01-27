Meloni sulla Shoah | Condanniamo la complicità del fascismo sulle persecuzioni

In occasione del Giorno della Memoria, Giorgia Meloni ha condannato con fermezza la complicità del fascismo nelle persecuzioni, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria storica e di promuovere i valori di libertà e rispetto. Un intervento volto a ribadire il ruolo della memoria nella costruzione di una società più consapevole e responsabile.

