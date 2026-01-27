Giorno della memoria Meloni | condanniamo la complicità del regime fascista nelle persecuzioni

Il Giorno della Memoria ricorda le persecuzioni razziali e le ingiustizie del regime fascista in Italia, segnando un momento di riflessione sulla memoria storica. La presidente del Consiglio Meloni ha condannato la complicità del regime, sottolineando l’importanza di ricordare le pagine più oscure della nostra storia per promuovere valori di rispetto e tolleranza.

Nel Giorno della memoria «ricordiamo i nomi e i cognomi delle vittime e rinnoviamo la memoria di ciò che è successo, anche attraverso la preziosa testimonianza dei sopravvissuti e dei loro discendenti. Oggi celebriamo i Giusti di ogni Nazione, che non esitarono a mettere a rischio la loro vita per opporsi al disegno nazista e salvare vite innocenti. In questa giornata torniamo a condannare la complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti, nelle deportazioni. Una pagina buia della storia italiana, sigillata dall’ignominia delle leggi razziali del 1938». Sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Giorno della memoria, Meloni: condanniamo la complicità del regime fascista nelle persecuzioni Approfondimenti su Giorno della Memoria Giorno della memoria. Meloni: "Condanniamo la complicità fascista" In occasione del Giorno della memoria, si ricorda la Shoah, una delle più grandi tragedie del Novecento causata dall’odio e dalla barbarie. Giorno della memoria, come gli Archivi di Stato raccontano la Shoah e le persecuzioni razziali Il Giorno della Memoria è occasione per riflettere sulla Shoah e le persecuzioni razziali. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Giorno della Memoria Argomenti discussi: Celebrazione del Giorno della memoria; Giorno della Memoria, Gualtieri: Fascisti spariti dalla fiction sul rastrellamento di Roma. Gli eventi del 27 gennaio; Meloni e la Memoria. Oltre il ddl Antisemitismo: ecco le proposte allo studio a Palazzo Chigi per contrastare il fenomeno; Groenlandia, Meloni tenta la mediazione in chiave anti-escalation. Giorno della Memoria. Giorgia Meloni: Condanniamo la complicità del regime fascistaIl messaggio della premier: Una pagina buia della storia italiana, sigillata dall'ignominia delle leggi razziali del 1938 ... huffingtonpost.it Giorno della memoria, Meloni: condanniamo la complicità del regime fascista nelle persecuzioni«Una pagina buia della storia italiana, sigillata dall’ignominia delle leggi razziali del 1938» afferma in una dichiarazione la presidente del Consiglio ... ilsole24ore.com Giorno della Memoria ad Acireale: bandiere a mezz’asta e il messaggio del sindaco Barbagallo contro odio, razzismo e indifferenza. #GiornodellaMemoria #Acireale #Olocausto #Memoria #Istituzioni - facebook.com facebook Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria. Ricordare significa assumersi una responsabilità nel presente: riconoscere i segnali dell’odio, contrastare l’antisemitismo, oggi tornato a diffondersi in modo preoccupante, e non restare indifferenti. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.