Il Giorno della Memoria è un momento importante per riflettere sulle persecuzioni degli ebrei durante il regime fascista. Meloni ha condannato fermamente la complicità di quel periodo, evidenziando l’importanza di ricordare e condannare quelle pagine oscure della storia. La questione rimane aperta anche in altri ambiti politici, ma l’impegno a mantenere viva la memoria resta centrale.

Un rifermento, doveroso, all’orrore della Shoah lo fanno tutti. Una condanna netta della “complicità del regime fascista” riesce a pronunciarla solo Giorgia Meloni. Così gli esponenti di rilievo della maggioranza di governo hanno tarato i loro messaggi pubblici per le celebrazioni del Giorno della Memoria. “Il 27 gennaio di ottantuno anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’abisso della Shoah. Da quel momento, tutto è cambiato”, ha scritto la presidente del Consiglio. “Nel Giorno della Memoria ricordiamo i nomi e i cognomi delle vittime e rinnoviamo la memoria di ciò che è successo, anche attraverso la preziosa testimonianza dei sopravvissuti e dei loro discendenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giorno della Memoria, Meloni: “Condanniamo la complicità del fascismo nelle persecuzioni contro gli ebrei”. La Russa e Salvini non citano il regime

Argomenti discussi: Celebrazione del Giorno della memoria; Giornata della Memoria, il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli di Auschwitz; Dal Quirinale al Binario 21. L'Italia ricorda l'Olocausto; Al Senato bandiera a mezz'asta. La Russa: 'Rendiamo omaggio alle vittime della Shoah'.

