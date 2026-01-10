I leader dei partiti della Groenlandia uniti contro Trump | Né danesi e né americani il futuro deve essere deciso dal nostro popolo

I leader politici della Groenlandia hanno affermato che il futuro dell’isola deve essere deciso dal suo stesso popolo, respingendo le dichiarazioni di Donald Trump sulla possibilità di un intervento degli Stati Uniti. La posizione è chiara nel sottolineare l’importanza della sovranità e dell’autodeterminazione della Groenlandia, lontana da influenze esterne, siano esse danesi o americane.

I leader politici della Groenlandia hanno respinto le dichiarazioni di Donald Trump riguardo l’intenzione degli Usa di assumere il controllo dell’isola, insistendo sul fatto che il futuro della Groenlandia debba essere deciso dal suo popolo. “Non vogliamo essere americani, non vogliamo essere danesi, vogliamo essere groenlandesi “, hanno dichiarato nella serata locale di venerdì in un comunicato il primo ministro groenlandese Jens – Frederik Nielsen e quattro leader di partito. La dichiarazione è stata firmata da Nielsen, Pele Broberg, Múte B. Egede, Aleqa Hammond e Aqqalu C. Jerimiassen. “Il futuro della Groenlandia deve essere deciso dal popolo groenlandese”, hanno aggiunto, “ in qualità di leader dei partiti groenlandesi, vorremmo sottolineare ancora una volta il nostro desiderio che il disprezzo degli Stati Uniti per il nostro paese finisca”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

