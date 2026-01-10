Groenlandia dura risposta a Trump | Non vogliamo essere americani

I leader dei cinque partiti della Groenlandia hanno confermato, in una dichiarazione congiunta, la volontà di mantenere la propria autonomia e di non voler diventare parte degli Stati Uniti, rispondendo alle recenti dichiarazioni di Donald Trump. La regione ha ribadito il suo desiderio di preservare la propria identità e indipendenza, rifiutando ogni ipotesi di annessione o integrazione con gli Stati Uniti.

"Non vogliamo essere americani". A ribadirlo oggi, sabato 10 gennaio, in una dichiarazione congiunta, sono stati i leader dei cinque partiti della Groenlandia rappresentati nel parlamento locale, dopo che Donald Trump ha ribadito le sue mire espansioniste, dicendo di voler "fare un accordo con le buone" per poi avvertire che "se non lo

