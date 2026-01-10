Groenlandia dura risposta a Trump | Non vogliamo essere americani

Da webmagazine24.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I leader dei cinque partiti della Groenlandia hanno confermato, in una dichiarazione congiunta, la volontà di mantenere la propria autonomia e di non voler diventare parte degli Stati Uniti, rispondendo alle recenti dichiarazioni di Donald Trump. La regione ha ribadito il suo desiderio di preservare la propria identità e indipendenza, rifiutando ogni ipotesi di annessione o integrazione con gli Stati Uniti.

(Adnkronos) – "Non vogliamo essere americani". A ribadirlo oggi, sabato 10 gennaio, in una dichiarazione congiunta, sono stati i leader dei cinque partiti della Groenlandia rappresentati nel parlamento locale, dopo che Donald Trump ha ribadito le sue mire espansioniste, dicendo di voler "fare un accordo con le buone" per poi avvertire che "se non lo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Donald Trump vuole comprare la Groenlandia, dura risposta della Danimarca

Leggi anche: Trump nomina il governatore della Louisiana inviato speciale per la Groenlandia. La dura risposta della Danimarca

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Non vogliamo essere americani, la Groenlandia 'rifiuta' gli Stati Uniti di Trump; Dopo il Venezuela, Trump vuole la Groenlandia; Trump rilancia su Groenlandia: scontro con Danimarca e Nato; Venezuela, il rilascio dei detenuti politici. Trump incontra le grandi compagnie petrolifere.

groenlandia dura risposta trumpGroenlandia, dura risposta a Trump: "Non vogliamo essere americani" - Dichiarazione congiunta dei partiti al presidente degli Stati Uniti, che ha ribadito la sua volontà di 'prendere' l'isola nell'Artico ... adnkronos.com

groenlandia dura risposta trumpTrump, la Groenlandia ora vuole l'indipendenza: "Né americani né danesi" - I partiti groenlandesi prendono una posizione congiunta dopo le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump ... iltempo.it

Donald Trump vuole comprare la Groenlandia, dura risposta della Danimarca - Washington rilancia l’idea di acquisire la Groenlandia: basi militari, rotte artiche e risorse al centro dello scontro con la Danimarca ... quifinanza.it

TRUMP E LA GROENLANDIA: COME RUBARE LE RISORSE DI UNO STATO #trump #groenlandia #usa #danimarca

Video TRUMP E LA GROENLANDIA: COME RUBARE LE RISORSE DI UNO STATO #trump #groenlandia #usa #danimarca

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.