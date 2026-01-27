La nave italiana Virginio Fasan rileva e segue il sottomarino russo Krasnodar nel Mediterraneo
Nel Mar Mediterraneo, la nave italiana Virginio Fasan del NATO Maritime Group 2 monitora e segue il sottomarino russo Krasnodar, contribuendo alla sicurezza e alla vigilanza navale nella regione.
«Nel Mar Mediterraneo, la nave italiana dello Standing Nato Maritime Group 2, l’ Its Virginio Fasan monitora e segue il sottomarino russo classe Kilo Krasnodar, con scorte che includono il cacciatorpediniere russo Severomorsk, dimostrando la vigilanza della Nato, la consapevolezza della situazione e l’impegno per la sicurezza in mare». Lo fa sapere su X il Comando marittimo dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
L'Italia ha rafforzato la sua presenza nel Mediterraneo con interventi militari mirati, come la recente interazione tra la nave Virginio Fasan e un sottomarino russo.
La recente attività nel Mar Mediterraneo evidenzia le tensioni tra le forze navali italiane e russe.
