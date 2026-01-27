Nel Mar Mediterraneo, la nave italiana Virginio Fasan del NATO Maritime Group 2 monitora e segue il sottomarino russo Krasnodar, contribuendo alla sicurezza e alla vigilanza navale nella regione.

«Nel Mar Mediterraneo, la nave italiana dello Standing Nato Maritime Group 2, l’ Its Virginio Fasan monitora e segue il sottomarino russo classe Kilo Krasnodar, con scorte che includono il cacciatorpediniere russo Severomorsk, dimostrando la vigilanza della Nato, la consapevolezza della situazione e l’impegno per la sicurezza in mare». Lo fa sapere su X il Comando marittimo dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La nave italiana Virginio Fasan rileva e segue il sottomarino russo Krasnodar nel Mediterraneo

Approfondimenti su Virginio Fasan

L’Italia ha rafforzato la sua presenza nel Mediterraneo con interventi militari mirati, come la recente interazione tra la nave Virginio Fasan e un sottomarino russo.

La recente attività nel Mar Mediterraneo evidenzia le tensioni tra le forze navali italiane e russe.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Virginio Fasan

La nave italiana Virginio Fasan rileva e segue il sottomarino russo Krasnodar nel Mediterraneo«Nel Mar Mediterraneo, la nave italiana dello Standing Nato Maritime Group 2, l’ Its Virginio Fasan monitora e segue il sottomarino russo classe Kilo ... gazzettadelsud.it

Nave da guerra italiana faccia a faccia con un sottomarino russo nel Mediterraneo, la mossa (immediata) della Virginio FasanCaccia al sottomarino (e al cacciatorpediniere) russo. L'Italia si muove nel Mediterraneo nell'ambito dei piano di sorveglianza della ... msn.com

Nave da guerra italiana faccia a faccia con un sottomarino russo nel Mediterraneo, la mossa (immediata) della Virginio Fasan - facebook.com facebook

Nave da guerra italiana faccia a faccia con un sottomarino russo nel Mediterraneo, la mossa (immediata) della Virginio Fasan x.com