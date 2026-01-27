Nave da guerra italiana faccia a faccia con un sottomarino russo nel Mediterraneo la mossa immediata della Virginio Fasan

L’Italia ha rafforzato la sua presenza nel Mediterraneo con interventi militari mirati, come la recente interazione tra la nave Virginio Fasan e un sottomarino russo. Questa operazione rientra nel quadro delle attività di sorveglianza della Nato, garantendo la sicurezza delle rotte e dei interessi italiani nella regione. Un intervento che evidenzia l’impegno del Paese nel mantenere la stabilità e la vigilanza nel mare Mediterraneo.

Caccia al sottomarino (e al cacciatorpediniere) russo. L'Italia si muove nel Mediterraneo nell'ambito dei piano di sorveglianza della Nato. L'obiettivo è controllare le mosse della flotta russa, che da mesi a turno navigano le acque a sud del nostro Paese, con propositi più o meno minaccioso, ma sicuramente provocatori. L'ultima caso, di queste ore, è un incontro ravvicinato tra la fregata della Marina militare italiana Virgino Fasan con un gruppo navale russo composto dal sottomarino classe Kilo Krasnodar scortato dal cacciatorpediniere Severomorsk. In questa fase, queste unità sembrano rappresentare l'intera presenza navale attiva della Russia nel Mediterraneo, un fatto che riveste un significato sia operativo che strategico.

