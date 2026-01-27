Mediaset replica alle accuse di Fabrizio Corona, definendole ingiuste e dannose per la reputazione dell’azienda. La società sostiene che le recenti affermazioni non siano un atto di informazione o denuncia, ma un tentativo di lucro a scapito della propria immagine. La questione evidenzia come le dichiarazioni pubbliche possano influenzare la percezione pubblica e la reputazione delle imprese.

"Questo non è informare, questo non è denunciare. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l'insulto", così Mediaset in una nota per rispondere alle ultime insinuazioni fatte da Fabrizio Corona a Falsissimo La risposta da parte di Mediaset a Fabrizio Corona non è tardata ad arrivare. Dopo il video pubblicato dall’ex re dei paparazzi, con pesanti insinuazioni su alcuni volti storici della rete, da Cologno Monzese è arrivato un comunicato stampa dove non solo si prendono le distanze da tutto ciò che è stato detto, ma si sottolinea anche che ciò che fa Corona non è informazione. Dopo che non è potuta andare in onda la puntata su Alfonso Signorini, l’ex re dei paparazzi ne ha avuto per tutti: Gerry Scotti, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Piersilvio e Marina Berlusconi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mediaset risponde a Corona: “Menzogne che ledono la reputazione di una società”

Approfondimenti su Mediaset Corona

La libertà di espressione è un diritto fondamentale, ma deve essere sempre esercitata con rispetto.

La libertà di espressione deve rispettare i limiti della dignità e della reputazione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

MEDIASET DENUNCIA CORONA: “TOGLIETEGLI SOCIAL, PC E CELLULARI”

Ultime notizie su Mediaset Corona

Argomenti discussi: Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e chiede il blocco dei social; Fabrizio Corona denunciato da Mediaset per diffamazione e minacce, lui risponde: È guerra, dovete spararmi; Corona show in tribunale contro il ricorso di Signorini. La sfuriata su Mediaset e i Berlusconi: Mi chiudono i social? Io ti rovino; Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione aggravata e minacce. La replica: Ormai è guerra. Per fermarmi mi dovete sparare.

Mediaset risponde a Fabrizio Corona: «La libertà di espressione non è libertà di diffamazione né di gogna mediatica»Mediaset risponde a Fabrizio Corona. Dopo settimane di basso profilo, è arrivata una nota ufficiale dopo che il giudice ha deciso di bloccare ... msn.com

Mediaset contro Fabrizio Corona: Gogna mediatica, la replica di fuoco dopo le accuse a 'Falsissimo'Dopo le accuse lanciate su YouTube da Fabrizio Corona, l’azienda di Cologno Monzese risponde con una nota durissima. libero.it

Mediaset denuncia Corona per diffamazione ma l'ex re dei paparazzi risponde con un post Instagram nel quale spiega che non ha intenzione di fermarsi. https://serial.everyeye.it/notizie/fabrizio-corona-denuncia-mediaset-per-fermarmi-dovete-sparare-8548 - facebook.com facebook