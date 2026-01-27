Mediaset risponde a Corona | Menzogne che ledono la reputazione di una società

Mediaset replica alle accuse di Fabrizio Corona, definendole ingiuste e dannose per la reputazione dell’azienda. La società sostiene che le recenti affermazioni non siano un atto di informazione o denuncia, ma un tentativo di lucro a scapito della propria immagine. La questione evidenzia come le dichiarazioni pubbliche possano influenzare la percezione pubblica e la reputazione delle imprese.

"Questo non è informare, questo non è denunciare. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l'insulto", così Mediaset in una nota per rispondere alle ultime insinuazioni fatte da Fabrizio Corona a Falsissimo La risposta da parte di Mediaset a Fabrizio Corona non è tardata ad arrivare. Dopo il video pubblicato dall’ex re dei paparazzi, con pesanti insinuazioni su alcuni volti storici della rete, da Cologno Monzese è arrivato un comunicato stampa dove non solo si prendono le distanze da tutto ciò che è stato detto, ma si sottolinea anche che ciò che fa Corona non è informazione. Dopo che non è potuta andare in onda la puntata su Alfonso Signorini, l’ex re dei paparazzi ne ha avuto per tutti: Gerry Scotti, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Piersilvio e Marina Berlusconi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

