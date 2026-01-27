Mediaset | Falsità gravissime che ledono la reputazione Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale

La libertà di espressione deve rispettare i limiti della dignità e della reputazione. Mediaset denuncia le falsità che ledono le persone, sottolineando come monetizzare attraverso insulti alimenti l’odio e la violenza verbale. È importante distinguere tra libertà di parola e diffamazione, per tutelare un dialogo civile e rispettoso, evitando forme di abuso che danneggiano individui e società.

"La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone". Mediaset, il giorno dopo le ultime 'pubblicazioni' di Fabrizio Corona, interviene così con una dura nota, che prosegue: Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero. Si tratta della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie.

