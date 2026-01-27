La libertà di espressione è un diritto fondamentale, ma deve essere sempre esercitata con rispetto. Mediaset sottolinea come la diffusione di informazioni false che danneggiano la reputazione non possa essere considerata libertà di opinione, ma piuttosto un atto di diffamazione e insulti. È importante mantenere un equilibrio tra diritto di parola e rispetto della dignità altrui.

“La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone”. Mediaset, il giorno dopo le ultime ‘pubblicazioni’ di Fabrizio Corona, interviene così con una dura nota, che prosegue: Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero. Si tratta della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Mediaset: “Menzogne che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto”

