Mediaset e Pier Silvio Berlusconi rispondono a Fabrizio Corona dopo Falsissimo | La libertà di espressione non sarà mai libertà di gogna

La dichiarazione di Mediaset e Pier Silvio Berlusconi ribadisce che la libertà di espressione non deve essere usata per diffamare o danneggiare ingiustamente le persone. In un contesto di confronto pubblico, è importante distinguere tra diritto di opinione e rispetto della dignità altrui, mantenendo un equilibrio tra libertà e responsabilità.

« La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone». Con queste parole Mediaset (e l’ad Pier Silvio Berlusconi ) replicano a Fabrizio Corona che, dopo il caso Signorini (bloccato da una recente sentenza del tribunale di Milano) è tornato all’attacco del gruppo televisivo, rivelando presunte azioni di conduttori, vertici e volti dell’emittente. «Ledono la reputazione di una società quotata in Borsa». «Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero», recita la nota.🔗 Leggi su Open.online

Mediaset ha rilasciato un comunicato ufficiale in risposta al video di Corona, sottolineando che la libertà di espressione non deve trasformarsi in diffamazione o gogna mediatica.

Mediaset risponde alle accuse di Fabrizio Corona, sottolineando che la libertà di espressione non include la diffamazione.

