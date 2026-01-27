Mediaset ha risposto alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, sottolineando che la libertà di espressione non deve trasformarsi in diffamazione o gogna mediatica. La replica arriva dopo la puntata di Falsissimo, trasmessa dall'ex paparazzo, evidenziando i limiti tra libertà di parola e rispetto della dignità altrui.

Mediaset non ci sta. Dopo la puntata di Falsissimo mandata in onda da Fabrizio Corona, l'azienda ha diffuso una nota in cui replica con tono duro alle parole dell'ex re dei paparazzi. " La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone. Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero" si legge nel comunicato diffuso da Cologno Monzese. Che così definisce quanto diffuso: "Si tratta della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Falsissimo, Mediaset contro Corona: "Libertà di espressione non è diffamazione o gogna mediatica"

CASO SIGNORINI: MEDIASET HA DENUNCIATO FABRIZIO CORONA PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA E MINACCE

