La libertà di espressione è un diritto fondamentale, ma non deve essere usata per diffamare o danneggiare ingiustamente le persone. Mediaset sottolinea l’importanza di rispettare i limiti della libertà di parola, distinguendo tra opinioni legittime e comportamenti diffamatori. Una discussione necessaria per chiarire i confini tra libertà di espressione e rispetto della dignità altrui.

«La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone. Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità, ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero ». Così il gruppo Mediaset in una nota. “Falsità gravissime e accuse prive di fondamento” «Si tratta della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie », prosegue Mediaset. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mediaset contro Corona: "La libertà di espressione non è libertà di diffamazione"

Approfondimenti su Mediaset Corona

Mediaset risponde alle accuse di Fabrizio Corona, sottolineando che la libertà di espressione non include la diffamazione.

Mediaset ha rilasciato un comunicato ufficiale in risposta al video di Corona, sottolineando che la libertà di espressione non deve trasformarsi in diffamazione o gogna mediatica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Mediaset contro Fabrizio Corona: denuncia shock e stop ai social richiesto!

Ultime notizie su Mediaset Corona

Argomenti discussi: Caso Signorini, Corona e la denuncia di Mediaset: Contro di me nuovo editto bulgaro, io li rovino; Mediaset denuncia Corona per 'diffamazione e minacce': Ormai è guerra, racconterò la verità; Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e chiede il blocco dei social; Fermatelo, Signorini e Mediaset denunciano Corona. L'ex fotografo, ormai è guerra.

Mediaset contro Fabrizio Corona: Gogna mediatica, la replica di fuoco dopo le accuse a 'Falsissimo'Dopo le accuse lanciate su YouTube da Fabrizio Corona, l’azienda di Cologno Monzese risponde con una nota durissima. libero.it

Mediaset durissima contro Fabrizio Corona: Libertà d’espressione non è libertà di diffamazione, ci difendiamoMediaset replica duramente a Fabrizio Corona dopo le nuove accuse di Falsissimo: Falsità gravissime, non è informazione ma monetizzare con l'insulto ... fanpage.it

È un comunicato durissimo di Mediaset contro Fabrizio Corona Sono parole che pesano come pietre e che promettono nuovi scenari e nuovi risvolti legali - facebook.com facebook

Comunicato stampa Mediaset contro Corona x.com