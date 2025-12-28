Il tecnico | Abbiamo tenuto il pallino del gioco e creato più occasioni Ora però è il momento di riposare un po’ Calabro | Sono 2 punti persi meritavamo di più
La domanda a fine gara è una: un punto guadagnato o due persi per la Carrarese? "Per la prestazione che abbiamo fatto meritavamo di vincere – è la risposta del tecnico Antonio Calabro –. Per questo parlerei di due punti persi perché abbiamo tenuto il pallino del gioco per gran parte della gara. Ce l’abbiamo messa tutta. I ragazzi non hanno lesinato sforzi. Siamo partiti con tre punte e abbiamo provato dall’inizio a scardinare la loro retroguardia. Abbiamo finito la partita con due punte e due interspazi molto offensivi, con Zanon braccetto e Bouah esterno cercando in tutti i modi di passare in vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
