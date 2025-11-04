Chivu a Inter TV | Kairat? Le squadre che non hanno nulla da perdere sono le più insidiose per loro arrivare a San Siro è un sogno Domani dovremo fare questo

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua alla vigilia del match di Champions League contro il Kairat Almaty. Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha messo in guardia la sua squadra alla vigilia del match di Champions League contro il Kairat Almaty. Intervenuto ai microfoni di Inter TV, l’allenatore romeno ha sottolineato le insidie della partita: se gli avversari sono arrivati a San Siro, significa che hanno qualità. Ha avvertito che le squadre che “non hanno niente da perdere” sono le più pericolose, specialmente quando giocare al Meazza rappresenta un sogno. 🔗 Leggi su Internews24.com

