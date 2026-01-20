Licheri Si-Avs sulla sanità in Abruzzo | La Corte dei Conti certifica il fallimento di Marsilio unica regione d' Italia a peggiorare

La Corte dei Conti evidenzia come la gestione della sanità in Abruzzo, sotto la guida di Marsilio, abbia registrato un peggioramento rispetto al passato. L’analisi certifica il fallimento dell’attuale amministrazione regionale, unica in Italia a mostrare un trend negativo. Questi dati sollevano interrogativi sulla capacità di gestione e sulle prospettive future del sistema sanitario abruzzese.

«Le sentenze della Corte dei Conti non lasciano spazio a interpretazioni: la gestione Marsilio ha portato la sanità abruzzese nel baratro. Siamo l'unica regione in piano di rientro in tutta Italia a registrare un peggioramento. È la certificazione del fallimento totale di un modello basato sulla.

Russo: “Sanità al collasso in Sicilia, anche Corte dei Conti certifica gestione fallimentare”La situazione della sanità in Sicilia è al centro di preoccupazioni crescenti, con la Corte dei Conti che ha evidenziato criticità nella gestione del sistema sanitario regionale.

Sui conti della sanità l'Abruzzo è l'unica regione a registrare una tendenza in senso peggiorativoL'Abruzzo è l'unica regione italiana a mostrare un trend negativo nei conti della sanità, con un piano di rientro in corso.

