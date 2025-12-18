Il PD chiede un rimpasto di Giunta, ma Pontone interrompe l’aula con fermezza: “I risultati finora non sono stati soddisfacenti.” Dopo due anni, il partito riconosce la necessità di rivedere alcuni settori dell’amministrazione, non per colpe individuali, ma per garantire risposte efficaci ai cittadini. La discussione si infiamma, mentre si cerca di trovare soluzioni concrete per il futuro.

© Foggiatoday.it - Il PD vuole il rimpasto di Giunta, Pontone gela l’aula: “I risultati sperati finora non sono arrivati”

