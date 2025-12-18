Il PD vuole il rimpasto di Giunta Pontone gela l’aula | I risultati sperati finora non sono arrivati
Il PD chiede un rimpasto di Giunta, ma Pontone interrompe l’aula con fermezza: “I risultati finora non sono stati soddisfacenti.” Dopo due anni, il partito riconosce la necessità di rivedere alcuni settori dell’amministrazione, non per colpe individuali, ma per garantire risposte efficaci ai cittadini. La discussione si infiamma, mentre si cerca di trovare soluzioni concrete per il futuro.
“Il mio partito, dopo questi due primi anni, finalmente, ha cominciato a pensare che in alcuni settori di questa amministrazione ci sia la necessità di rivedere qualcosa, non perché si vogliano addebitare a questo o a quello responsabilità specifiche, ma perché noi siamo qua per dare risposte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
