Parà del Tuscania cingono d' assedio il Quarticciolo | sequestrate 800 dosi di crack e cocaina video

In un’operazione delle forze dell’ordine nel quartiere Quarticciolo, i parà del Tuscania hanno sequestrato oltre 800 dosi di crack e cocaina, arrestando 13 spacciatori. L’intervento ha rafforzato la presenza delle forze di sicurezza nella zona, contribuendo a contrastare il traffico di droga e a garantire maggiore sicurezza per i residenti.

Tredici gli spacciatori arrestati dai carabinieri. La droga nascosta ovunque Un quartiere cinto d'assedio da carabinieri e parà del Tuscania. Ancora una operazione antidroga al Quarticciolo dove sono stati arrestati 13 spacciatori e sequestrate oltre 800 dosi di cocaina e crack. Nella giornata di lunedì i militari della compagnia Roma Casilina hanno condotto una serie di mirati blitz consecutivi, caratterizzati dalla chiusura a tenaglia dei principali punti di accesso alle piazze di spaccio, con l’obiettivo di contrastare illegalità e degrado, seguendo le linee strategiche indicate dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Romatoday.it

In Quarticciolo, Roma, prosegue l’attività di controllo delle forze dell’ordine contro illegalità e degrado.

Nel quartiere Quarticciolo di Roma, un’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di 18 persone e al sequestro di oltre 500 dosi di cocaina e crack.

