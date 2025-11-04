Droga maxi sequestro a Roma | padre e figlio arrestati con 36 chili di cocaina

Come in un vero laboratorio 'fai da te', sul tavolo, era poi cosparso tutto l’occorrente per il confezionamento e lo spaccio della droga. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Droga, maxi sequestro a Roma: padre e figlio arrestati con 36 chili di cocaina

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Droga. Cisl su maxi sequestro Marsala: "Troppo consumo tra i giovani" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza a Santa Lucia di Serino (AV). I militari, durante un controllo, hanno sorpreso un uomo mentre trasportava a bordo della sua auto una valigia con all’interno dello stupefacente. Le perquisizioni poi estese all’abit - X Vai su X

Maxi sequestro di droga a Roma, padre e figlio arrestati con 36kg di cocaina - ROMA (ITALPRESS) – È partita dalle piazze di Tor Bella Monaca l’indagine della Polizia di Stato conclusasi con un maxi sequestro di droga tra la periferia romana e la stazione Tiburtina. msn.com scrive

Maxi sequestro di droga: 170 chili di stupefacenti in un casale - Gli agenti del gruppo Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) hanno scoperto un ingente quantitativo di sostanze ... Come scrive rainews.it

Maxi sequestro di droga a Roma: 175 chili scoperti in un casale - Lo stupefacente nascosto nel salone: trovati 170 chili di cannabis e 5 chili di cocaina, per un valore di mezzo milione di euro ... Come scrive romatoday.it