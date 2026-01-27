Maxi-operazione a Bari | utenze staccate e ingressi murati liberate le case dell' Arca

È stata condotta una vasta operazione a Bari per contrastare le occupazioni abusive nelle periferie. L'intervento ha portato allo stacco di utenze e alla liberazione di case occupate illegalmente, con l’obiettivo di ripristinare legalità e sicurezza nelle aree interessate. L’azione delle forze dell’ordine si inserisce in un più ampio progetto di recupero e tutela del patrimonio abitativo pubblico.

Nuovo affondo della Procura di Bari contro l'illegalità nelle periferie. Nelle prime ore di oggi, un'imponente operazione interforze ha colpito il fenomeno delle occupazioni abusive a Ceglie del Campo e Enziteto, portando al sequestro preventivo di urgenza di quattro immobili di edilizia pubblica. La morsa della criminalità sulle case pubbliche L'indagine, coordinata dal Procuratore Roberto Rossi, non mira solo a ripristinare la legalità amministrativa, ma punta a recidere i legami tra gestione del patrimonio immobiliare e criminalità organizzata. Tra i profili emersi, spicca quello di un occupante a Ceglie: un sorvegliato speciale ritenuto dagli inquirenti un esponente di rilievo del clan Strisciuglio, già noto alle cronache per il coinvolgimento in una sparatoria avvenuta a Carbonara nel 2024. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Dopo gli sgomberi di martedì in via Quarti, centinaia di persone si trovano senza luce e gas, vivendo al freddo e senza servizi essenziali.

